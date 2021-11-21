來到嘉義南新國小，如果看見一位在烈日下蒔花弄草、清理環境、修繕物品的大叔，他很有可能就是這所學校的校長莊政道。他認為，無論你想獲得什麼樣的結果，不需要等他人、等環境、等命運賜與，要靠自己動手做，主動爭取。他最近被教育部選為教育家人物典範。

「帶頭做事」四個字在莊政道血液中奔流，使他無論走到哪，都努力實踐。台南師院初教系畢業後，莊政道於新埤國小擔任老師，與夥伴老師共同導入當時最夯的分組學習教學模式，以開放教育的學習策略，訓練學生自由學習與表達，幫助偏鄉孩子能充分表達自我。

莊政道帶頭改變了一間教室的風景，但他希望影響更多人，改變一所學校的風景，於是決定走上行政之路，歷經總務主任、教導主任，8年的洗禮後，終於成為校長，來到位於嘉義海邊的百年老校東石國小。

莊政道重視境教，認為環境變好了，人心自然跟著改變，因此時常在校園中穿梭，主動拿起工具修剪花草、整理環境，不像校長，倒像個校工，看在師生們眼裡，很是感動，也效法他的主動積極，逐漸帶動了整所學校，大家一起努力，「我的策略說起來很簡單，就是帶著孩子做，帶著孩子學。」

莊政道透過推動特色學校計畫來改變學校，而這份計畫也連續三年入選特色遊學基地，不但讓東石成為全國知名的遊學場域，更幫助地方創造了上百萬收入，一舉改變了學校，改變了孩子對自我價值的肯定，也改變了一座社區的未來。

4年前，莊政道來到另一所百年老校，位於太保市的南新國小。「這裡的老師很認真，學生也很優秀，但面對即將上路的108課綱，大家都很茫然。」於是，他再度捲起袖子，帶領老師共同擬訂108課綱校訂主題課程，以順利接軌12年國教新課綱。

他四處奔走，引進補助、贊助與各種資源，2年後，在大家努力下，所撰寫的「水牛城堡特色遊戲場計畫」獲選為全國15所試辨方案之一，不但是雲嘉唯一入選作品，更因此打造出嘉義縣第一座特色遊戲場，莊政道「帶頭做事」的領導風格，使南新國小逐漸茁壯。