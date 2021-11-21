北市大安警分局長李權哲（左）與偵查隊長謝志鑫說明查緝經過。（翻攝畫面）

位於台北市忠孝東路的錢櫃KTV，20日清晨發生聚眾鬥毆案，兩派人馬持折疊刀互砍，造成3人濺血受傷，警方到場壓制帶回12人偵辦。一個小時後，仁愛路又發生黑幫懷疑對方尋仇，攔車打人的囂張行徑，2名無辜民眾受傷，警方除將在KTV鬥毆的6人移送法辦，21日再循線將另外16嫌查緝到案。

警方指出，已在20小時內查獲22人，詢問後全部依殺人未遂、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送北檢偵辦，針對可能的黑幫背景，持續溯源查辦。

疑似有四海幫背景的29歲肯姓男子等10人，20日清晨5時許在忠孝東路錢櫃6樓包廂飲酒歡唱，因酒後口角爭執，有人通知疑為竹聯幫的30歲吳姓男子，率13名黑衣人闖入包廂砍人。包廂內也持折疊刀反擊，雙方從包廂打到走廊，服務生嚇得躲在一旁趕緊報案。

北市大安警分局快打部隊獲報到場，但部分人士已一哄而散，警方發現吳姓男子右胸口、包廂內的肯男左大腿，和另名吳姓男子右大腿分別有刀傷，除將3人送醫，並將在場12人帶回警局偵辦，訊後將其中動手的6人依殺人未遂、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌送辦。

然而，就在警方偵辦釐清案情的期間，20日上午6時許又在仁愛路、復興南路口獲報攔車傷害案，10多名黑衣人分乘7輛車，在路口攔下何姓男子駕駛的轎車動手砸車砍人，造成何及乘客受傷。

警方發現，2名傷者不認識行凶的惡煞，查出是稍早KTV鬥毆案中，黑衣人在醫院守候時，以為對方糾眾要來尋仇，因而誤傷無辜。

經調閱監視器並查訪，昨深夜至今天，警方再帶回涉嫌動手的16人，全部移送法辦。因雙方人士部分疑有黑道背景，警方將依組織犯罪溯源偵辦，遏阻黑幫囂張氣焰。

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