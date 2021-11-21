香緹卡掌上明珠聖誕彩妝系列，掌上明珠閃耀頰彩盤 ＃粉嫩真珠2g ，2800元。（香緹卡提供）

香緹卡掌上明珠聖誕彩妝系列，掌上明珠閃耀提亮餅形象圖。（香緹卡提供）

香緹卡聖誕歡慶倒數月曆情境照。（香緹卡提供）

頂級保養系彩妝香緹卡以珍珠圓潤無瑕光澤為靈感發表「掌上明珠聖誕彩妝系列」，「掌上明珠閃耀提亮餅」、「掌上明珠閃耀眼彩霜」、「掌上明珠閃耀頰彩盤」、「雙效持色眼部飾底筆」、「花妍絲絨潤脣筆」 全系列皆以手工鑲嵌的珍珠夢幻珠寶盒為包裝，隨身攜帶華麗度破表，更是佳節送禮首選。

香緹卡首次推出限量倒數月曆，內含12款經典妝品，價值2萬5669元，特惠價1萬5000元，限量90組下殺58折起，再贈840元的五月玫瑰花妍乳霜5ml，周慶特惠組合下殺7折起。