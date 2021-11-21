頂級美妝以奢華外裝 搶攻耶誕送禮市場 11:262021/11/21 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香緹卡掌上明珠聖誕彩妝系列，掌上明珠閃耀提亮餅4.5g，4100元。（香緹卡提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香緹卡掌上明珠聖誕彩妝系列，掌上明珠閃耀頰彩盤 ＃粉嫩真珠2g ，2800元。（香緹卡提供） 香緹卡掌上明珠聖誕彩妝系列，掌上明珠閃耀提亮餅形象圖。（香緹卡提供） 香緹卡聖誕歡慶倒數月曆情境照。（香緹卡提供） 頂級保養系彩妝香緹卡以珍珠圓潤無瑕光澤為靈感發表「掌上明珠聖誕彩妝系列」，「掌上明珠閃耀提亮餅」、「掌上明珠閃耀眼彩霜」、「掌上明珠閃耀頰彩盤」、「雙效持色眼部飾底筆」、「花妍絲絨潤脣筆」 全系列皆以手工鑲嵌的珍珠夢幻珠寶盒為包裝，隨身攜帶華麗度破表，更是佳節送禮首選。 香緹卡首次推出限量倒數月曆，內含12款經典妝品，價值2萬5669元，特惠價1萬5000元，限量90組下殺58折起，再贈840元的五月玫瑰花妍乳霜5ml，周慶特惠組合下殺7折起。 攻台中私宅頂級宴會市場 米其林3星餐廳主廚親自駐點 北投泡湯療身心 線上旅展搶優惠 #掌上明珠 #閃耀 #香緹卡 #下殺 #限量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 赴美發表「熱氣球模擬器」 智崴揪友達 搶主題樂園市場 04:102021/11/20 財經要聞 搶耶誕跨年商機 百貨變身銀白世界 15:582021/11/19 生活 接軌多元銷售模式 百大青年茶農搶攻電商市場 16:502021/11/19 財經 寵物精品包 裝毛孩也裝可愛 04:102021/11/19 時尚消費 SOGO周年慶抗漲 主婦囤醬油 04:102021/11/19 時尚消費 2021繽紛耶誕玩台北 獨家限量腰包只在台北 等你來收集 14:362021/11/19 寶島 Lexus聯名法朋 推聖誕餅乾禮盒 04:102021/11/21 產業．科技 台中新光三越打造全台獨家「奇幻銀白耶誕村」成打卡熱點 17:392021/11/19 財經 廖繼弘專欄－年底作帳行情，多頭蓄勢挑戰高點 04:102021/11/20 財經要聞 永豐實 獲得台鐵大單 04:102021/11/19 證券．權證 海瑞溫斯頓Emerald腕錶 奢華精彩 04:102021/11/19 焦點要聞 生活熱門新聞 要求好市多下架進口牛奶「改上本土牛奶」 網一看理由笑瘋：建議先就醫 - 生活 台大混打實驗和瑞典有落差？醫曝關鍵：2劑AZ會趴在地上 - 生活 小龍女險遭「斷棒砸頭」他5秒神救援 網讚爆：可以嫁了 - 生活 面試被打槍 1個月後收錄取通知 網曝暗黑真相：這種大扣分 - 生活 正面宣戰！全聯新門市開在統一生活館旁 招牌這樣放網驚：火藥味超濃 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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