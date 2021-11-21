台東警察分局19日晚間執行擴大臨檢勤務，在台東市某家有女陪侍小吃部發現櫃檯未依規定設置陪侍工作人員的疫苗接種及快篩情形清冊，在另一家小吃部也也發現2名顧客沒帶疫苗接種紀錄卡及健保卡，違反政府防疫規定，最高可罰1萬5000元。

台東警分局19日晚間20時40分許進入東市更生路某間有陪侍服務的小吃部臨檢，發現櫃檯未依規定設置陪侍工作人員的疫苗接種及快篩情形清冊，在包廂內消費的5名顧客也沒有攜帶疫苗接種紀錄卡及健保卡。

另於21時55分許至鐵花路某小吃部臨檢，也發現2名顧客沒帶疫苗接種紀錄卡及健保卡，店家讓無接種疫苗證明的顧客進場，已違反政府的防疫規定，台東分局將移請台東衛生局做後續裁處。

警方表示，疫情警戒標準仍維持二級警戒，雖中央流行疫情指揮中心宣布自11月16日開放有陪侍服務之合法休閒娛樂場所，但應符合共通性原則，落實實聯制、量體溫等措施，從業人員應至少接種1劑疫苗滿14天，並提供抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，且顧客進場應提供至少接種1劑疫苗滿14天的證明。

違反規定的店家，依據傳染病防治法第37條規定，最高可處1萬5000元罰鍰，台東分局呼籲民眾務必配合政府相關防疫規定，共同防堵疫情。