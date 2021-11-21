華南期貨日前推出2022年由7位美女員工拍的桌曆，畫面走性感、微美的寫真風格，事件一出引發熱議，也讓新聞主播林佑之有感而發，其實，林佑之私下常以性感、艷麗穿搭，她也曾被質疑「穿的沒有記者主播該有的樣子」，讓林佑之不禁感嘆：「我只想活成我喜歡的樣子，沒有義務活成『社會期待』的樣子。」

美女主播林佑之在主播台上專業、口條清晰，私下的她則不吝嗇展現好身材，不過林佑之昨（20日）在IG談華南期貨推出2022年桌曆事件，讓她心有戚戚焉，林佑之直呼：「因為我休假的打扮也遭受過批評」，常以性感、美艷的穿搭風格入鏡的她，就被質疑「穿的沒有記者主播該有的樣子」。

林佑之強調，自己從來不是為了想紅或想跟誰較量「我只是單純在IG保留檯面上+檯面下『100%的林佑之』」，因此，她在休假時也不想被框架，林佑之不禁感嘆：「上班的我沒有忘記本分，也並沒有靠粉絲牟利，就連業配、通告都沒接。我只想活成我喜歡的樣子，沒有義務活成『社會期待』的樣子」，高EQ回應酸民質疑。

林佑之發文的同時，也曬出身穿深V蕾絲上衣照，讓她美胸若隱若現，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，而林佑之發文吸引主播賴家瑩留言力挺：「我喜歡妳所有模樣，不管上班或休假，因為妳就是怎麼樣都美膩（麗）的佑之」，網友也紛紛聲援：「做妳自己比較自在，台上與台下當然會不同」、「支持繼續做你的蕾絲控」、「沒關係，怎麼穿都可以」。