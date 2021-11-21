曾在嘉義協同中學任教數學的女老師許茹茵，臉蛋秀氣、身材火辣，2018年被網友PO到PTT表特版走紅，3年過去了，許茹茵卸下教職，創立咖啡品牌並募資，短短6天就募得27萬多元，已遠超過目標金額5萬。

許茹茵有張神似藝人賴雅妍的清新臉孔，曾是PTT表特版公認的美女老師，眾多鄉民都開玩笑地起哄想回到學校念書，被突如其來的名聲嚇到的許茹茵，順勢經營社群平台與粉絲交流，但教學工作太忙無暇時常更新，直到教書滿7年時，希望能將家鄉阿里山的咖啡發揚光大，加上自己熱愛品嚐咖啡，毅然決然地放棄教職，轉換到商界跑道，成立「里響咖啡」品牌，與樂野鄒築園、卓武山、他扶芽有機農場等山區知名咖啡園合作，在網路平台募資推廣精品咖啡豆，預設目標為5萬，驚喜的是，截稿之前（21日）已有85人贊助，募得273,716元，超標548%。

PTT鄉民得知許茹茵的現況後，除了祝福她的新事業，同時驚艷她在宣傳影片中，某一幕側身挺出超兇體態，紛紛直呼：「老師我想喝拿鐵」、「奶香咖啡」、「阿里山的姑娘美如水啊」、「這咖啡真大！啊不是，是真香」、「感覺又兇又正」、「這側面也太誇張」。