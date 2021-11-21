葉姓舞蹈女師與運動用品公司戴姓老闆發生婚外情，日前多次以臉書傳訊向戴妻嗆聲「他不愛你」、「車上充滿我們倆味道跟…結合體，很髒…數不清了」、「我跟他的事情，車界跑步界很多人都知道」，並在臉書PO文辱罵老闆娘為「老女人、禽獸、不配當人類」。戴妻提告求償，台北地院判葉姓小三要賠正宮50萬元。

戴妻控稱，他們夫婦經營自行車門市，葉女2016年4月來買自行車認識丈夫，2人自2019年發生婚外情，今年2月葉以臉書傳訊息告知她婚外情一事，她詢問丈夫，丈夫坦承不諱，她為求家庭和諧，傳訊息給葉，請葉不要再傳訊息給丈夫。

但葉卻於3、4月一再傳訊息騷擾她，「他對我百依百順，寶貝來寶貝去了」、「他不愛你，只是因為你是孩子的媽媽」、「車上是我們常在一起的地方，車上充滿了我們倆的味道跟…結合體，很髒…無數次，數不清了…」、「還有提醒你一點，我跟他的事情，車界跑步界很多人都知道了」、「他之後可能會…性無能吧！因為我們之前用太多了」。

戴妻稱，甚至葉女在臉書貼文，公告周知2人有不正常交往關係，並辱罵她為「老女人、沒有魅力，因此老公往外跑」，另以「禽獸、不配當人類」侮辱她，指她威脅恐嚇敲詐，提告求償100萬元，並在臉書刊登道歉函。

葉辯稱，她是遭性侵被害人，受對方脅迫而維持交往關係，她因產生斯德哥爾摩症候群愛上對方，長期飽受焦慮症、憂鬱症、創傷後壓力症候群之苦，是在精神崩潰狀態下發送訊息或張貼文章。但法官不採信，認為葉侵害配偶權、名譽權，共須賠償50萬元。可上訴。