民生物資漲不停，好市多熱賣的自有品牌衛生紙也悄悄漲價，有消費者到賣場購物發現，衛生紙售價從原本每串319元，調整為335元，漲幅近5%。對此，好市多也出面證實，因應原物料不斷上漲，賣場已盡量維持價格，該品項直到10月中才開始調整價格。

臉書社團《好市多商品經驗老實說》有一名網友PO文表示，不知道從什麼時候開始，好市多自有品牌衛生紙漲價了，記得之前每串是319元，年初還曾經降價至每串306元，現在卻要漲為335元了。

好市多自有品牌衛生紙悄悄漲價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文下方也有不少人討論，認為漲價後品質卻縮水，「今天買也嚇到，一串變335元， 變貴了」、「最早印象中是299」、「漲價，但不漲品質」、「以前比較厚，現在但變薄了」、「漲價後，衛生紙還變薄」；但也有網友緩頰「國際紙漿漲價，它能不漲嗎？」、「通膨了 漲價是必然的」。

好市多行銷企劃部副總經理王友玫回應，衛生紙的紙質並未改變，價格會上漲原因在於國際紙漿價格不斷上漲，賣場已盡量維持原本售價、不調漲，該品牌商品是自10月中才開始調整價格。