副總統賴清德先向新住民力薦參選人林靜儀，指她在立院時對新住民的關心及重視。（陳淑娥攝）

「Women政進步 向妳報進度」全國巡迴座談會今在沙鹿舉行，副總統賴清德與新住民期喊「四個不同意 台灣更有力」口號。（陳淑娥攝）

民進黨婦女部「Women政進步 向妳報進度」全國巡迴座談會21日在台中沙鹿登場，副總統賴清德、中二選區民進黨參選人林靜儀邀請新住民相挺公投四個不同意。賴先向姊妹力薦林靜儀，指她擔任立委時特別照顧新住民；公投議題則著墨「反美豬」、「遷離三接」兩議題，強調沒有天然氣未來會缺電，課碳稅比關稅更高，台灣企業將無法跟國際競爭。

「Women政進步 向妳報進度」全國巡迴座談會今在沙鹿舉行，包括副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、參選人林靜儀到場宣講。

「我們大家都是一家人！」賴情德先向新住民力薦參選人林靜儀，指她在立院時對新住民的關心及重視，是大家的好姊妹，呼籲支持她進立院，同時也跟新住民問候搏感情，表示政府重視新南向政策需要人才，民進黨非常支持台灣媳婦，立委羅美玲就是新住民參政，大家一起守護台灣。

針對四個公投，賴清德特別著墨「反美豬」、「遷離三接」兩議題，強調台灣是經濟立國，萊豬進口政府已經用國際的規範把關，如果將萊豬阻擋在外，台灣無法加入CPTPP，對經濟影響非常大。另外，政府已經做了許多保護措施，桃園大潭天然氣發電廠已經蓋好，就等著接收站，如果不讓發電，未來台灣會缺電，台積電等企業就無法回台投資，對中部更是嚴重，無天然氣發電，中火燃煤發電無法降載；而世界各國要減少燃煤發電，否則會被課碳稅，是比關稅還要高，台灣企業未來無法在國際上競爭。

林靜儀表示，她自己2014年在民進黨婦女部就已經開始做新住民的參政活動，希望政治上讓更多人有機會參與，新住民姊妹到台灣也希望能多認識台灣政治，因新住民母國法律及語言跟台灣有些差距，讓他們在台能有更多保障不要被詐騙等。而目前已是高齡化社會，長照資源沒有特別針對新住民家庭，長照基金應該有些資源能導入，也是未來希望做的事情。