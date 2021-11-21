1218四大公投即將舉行，僑委會20日邀台商會長舉行視訊會議，說明萊豬議題，東華大學教授施正鋒今天痛批，政客胡言亂語、學者投懷送抱，民進黨政府黔驢技窮，接著又透過僑委會動員僑領公然說謊。

僑務委員會於11月20日上午與北美洲臺商總會張聖儀總會長、中南美洲臺商總會李訓銘總會長、亞洲臺商總會江福龍總會長、大洋洲臺商總會廖律凱總會長、以及CPTPP的11會員國臺商總會長舉行視訊會議，並邀請農委會陳駿季副主委進行簡報說明。

施正鋒表示，美國食品藥品監督管理局（FDA）是在1999才核准含萊劑的豬飼料培林，馬來西亞僑領林凱民卻說，馬來西亞是在在1980年代就開放萊豬進口，都沒有任何健康問題，「白賊不用打草稿，當時有萊豬可以進口嗎？」

他說，北美洲台灣商會聯合總會長張聖儀說她吃美豬30多年，瞭解美國對食安的把關，結論是萊豬進口沒有健康顧慮，只不過，30多年前有萊豬嗎？可不要張冠李戴。

他反問，「你目前在美國吃的豬肉，究竟有沒有標示不含萊劑？」反正是視訊會議，在海外隨便說說無所謂？他質疑，這些人到底是我們的僑領？還是美國的利益團體？