巨星周星馳極具才能，獨特的幽默感不僅發揮在演技中，也能執導電影，讓「周星馳電影」成為華人影壇的一大名產，而周星馳還有另一項技能，就是挖掘可造之材，尤其是被他相中出演周星馳電影的女星，她們被暱稱為「星女郎」，多數後續發展成圈內知名人物，但也不是沒有特例，女星李卉是星爺發掘的首位大陸星女郎，還沒20歲就簽約，本以為星途將一帆風順，沒想到結局卻是被周星馳耽誤了8年青春，淪為「最慘星女郎」。

1982年生的李卉，當初參加美少女選秀節目拿下冠軍，不久便被周星馳發掘出演《少林足球》，雖她一度有機會演出女主角，但眾所周知後來是由趙薇扮醜剃光頭出演了「阿梅」，李卉則飾演踩到香蕉皮展現浮誇表情與深厚功力的女孩，加上身材、臉蛋都亮眼，因此也算是讓人難以忽視的角色，她跟星爺簽約時年僅17歲，還因此擁有「大陸第一位星女郎」頭銜。

但李卉演出周星馳電影就這麼一回，也不是主角，之後周星馳又找到許多大陸出身的美麗星女郎，如《功夫》的黃聖依，《長江七號》的張雨綺、《美人魚》的林允，每個都被安排演女主角，比較之下，李卉的名氣逐漸被蓋過，有傳李卉積極爭取演戲機會，但都被公司以「妳還沒鍛鍊好」拒絕，形同冷凍。

李卉是星爺大陸第一個星女郎，出演《少林足球》中的跌倒辣妹。(取材自微博)

李卉在2014年選擇退出演藝圈，當時還被報導她轉當網紅直播主甚至已低調結婚生子，港媒還以「過氣星女郎的私生活」譏諷，讓李卉不忍了在微博發文，表示任何問題都沒問過她就這樣寫，「你們報導出來的與事實不符就有點尷尬了」，嚴詞澄清。

經過這些年沉潛，李卉在今年6月正式復出，自我喊話：「從哪裡摔跤跌倒，就要從哪裡翻起來」，這幾月雖然沒有新作品問世，但她一直透過社群平台跟網友們互動，今年10月4日李卉迎接39歲生日，貼出自拍美照祝自己生日快樂，也跟姊妹趁著廣州的好天氣出門走走，開心喝下午茶，而即使年齡翻倍，但李卉亮麗外型依舊，被盛讚狀態極佳，「姐姐還是很美呀」。