有網友自稱該超商前大夜店員，指該門市位於警轄區三不管地帶，報案半小時員警才會到場。（截自臉書社團《龜山生活通》）

蔣男疑因未戴口罩被制止，3度進入超商後，持刀刺死超商店員，現場血跡斑斑。(蔡依珍攝)

桃園龜山千禧新城超商蔡姓大夜店員，疑似因勸導客人戴口罩，慘遭客人持刀狂刺，從店內追殺到店外慘死。有網友自稱是該店前大夜班店員，指該門市位處警局劃界的「三不管地帶」，報警沒用，因為經過實測，報案後警方要半小時以上才會到場。

有網友在臉書社團《龜山生活通》發佈這起兇殺案訊息，一名網友在下方留言回應，表示之前在該店做了好一陣子大夜，因門市位置處警局劃界的三不管地帶，常常出現吸食強力膠、毒品的人，也常有人攜帶器械進店。

但「報警是沒用的，實測報案到到警要半小時以上」，該名網友更說印象最深的一次，「吸毒＋喝酒，進門市咆哮、砸毀商品，我當下退去制服，實施壓制，等了20分鐘警察才到」。

這起超商店員命案，41歲蔣姓男子今（21日）清晨5點多到住家附近的龜山千禧新城超商，卻因沒戴口罩遭蔡姓超商店員制止入內而生氣離去，不久蔣男乖乖戴著口罩上門買完東西，離去前把口罩往店員身上扔；豈料之後又返回店內，一進店內就把蔡姓店員叫出櫃台，直接掏出刀子往蔡男身上捅。

雙方發生扭打，一路從店內打到店外，直到附近民眾發現報警，龜山警方獲報到場，除當場壓制逮捕行凶後呆坐地上的蔣男，也緊急通知消防車到場救援，但蔡男仍因左胸有3處深達3公分的刀傷，失血過多當場失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院仍傷重不治。

蔣男因手部也受傷，第一時間戒護送往醫院急救縫合，近10點由警車載返回龜山派出所，人高馬大的蔣男上樓梯時，數度腿軟跪地，還要兩旁員警一路邊扛邊扶才能進入警所，警方也發現他身上有疑似精神疾病藥袋和精神科就醫紀錄，詳細事發原因仍待釐清。

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