大陸女網名將彭帥指控大陸前副總理張高麗性侵後下落不明，國際間憂心她的安危，《環球時報》總編輯胡錫進昨日釋出彭帥現身北京與友人餐敘影片後，今（21）日上午再度貼出影片，稱彭帥今上午在北京出席青少年網球賽決賽的開幕式。

胡錫進今天上午在推特再度釋出彭帥出席活動的影片，並發文稱彭帥今天上午在北京出席青少年網球賽的決賽開幕式，由環球時報記者拍攝這段影片。

影片中主持人以「兩屆大滿貫冠軍得主」、「前WTA雙打世界第一」介紹彭帥，彭帥則面露笑容，並與現場人員揮手，但未發言。影片發出後，引起廣大討論，有網友認為該段影片是事前先套好的、設計出來的場景，但也有網友認為這已足以證明彭帥安全無虞，希望西方媒體不要再繼續炒作。

此外，胡錫進20日深夜則是在推特放出兩段影片，指彭帥周六正在北京與他的教練與朋友聚餐，用餐地點為「北京宜賓招待所」。

影片中男子提及「明天不是20號嗎」，同桌女性糾正是「21號」，連續2次提及明天是「11月21號」，表示這是最新發出的影片，首支影片全長1分8秒。

第2段影片是在餐廳門口，一名女子穿著羽絨外套、白色毛線帽與口罩，只有15秒鐘，該女子不確定是否彭帥。胡錫進放出影片之後沒有多做說明。