民進黨四大公投桃園宣講，經濟部次長曾文生（左三）大打經濟牌。(呂曉蟬攝)

四大公投投票日逼近，民進黨立委湯蕙禎在桃園市龍潭區舉辦公投說明會，包含經濟部次長曾文生、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬等人都參與宣講。曾文生大打經濟牌，他說台灣若要持續發展需要用電，興建三接是重要關鍵，他也重批重啟核四問題出在緩不濟急，金錢成本高根本不切實際。

曾文生表示，台灣經濟成長率6.01％是11年來新高，外銷訂單連19紅，台灣三大方案破1兆3千億，科技、半導體產業是世界頂尖，經濟成長帶動用電也成長，台灣如何持續發展是重要議題，企業要接訂單要有電，尤其北部要用電三接就是關鍵，大潭電廠新建的兩部天然氣發電，發電量等同是兩座台北市的用電，所以一定要讓三接興建持續。

他說，國民黨用環保議題批評民進黨的政策，唯一理由是破壞藻礁，而過去國民黨核定232公頃範圍，民進黨如今剩下23公頃，而且空汙量是燃煤電廠的三分之一，民眾若是投下同意票，等同讓生態變好，但是經濟等其他部分都是0分，這是不樂見的狀況。

對於核四議題，曾文生說，施工15年都沒完成的核四，到現在不應該再花任何一毛錢去重啟核四，國民黨說要重啟核四，從來都沒說要花多少錢和多少時間，在台灣絕對超過10年超過1000億，這牽涉到國民黨面子問題，國民黨拼命要蓋核四，到現在一度電都沒發出來，到現在還在逼迫台灣人繼續付錢發動破爛中古車，國民黨地方縣市長新北市、苗栗、宜蘭等，只有看到朱立倫立場反覆，2014要選舉反對核四，現當國民黨主席要興建核四，而重啟核四的問題出在緩不濟急、金錢成本極高，完全不切實際。