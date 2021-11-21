國民黨主席朱立倫出席在台北國父紀念館舉辦的國民黨127周年黨慶活動，強調有更多的同志進來才能讓力量更大，這個總目標不會改變。（黃世麒攝）

國民黨主席朱立倫出席在台北國父紀念館舉辦的國民黨127周年黨慶活動，強調有更多的同志進來才能讓力量更大，這個總目標不會改變。（黃世麒攝）

國民黨黃復興黨部21日在台北國父紀念館舉辦127周年黨慶活動，現場旗海飄揚，為呼應黨主席朱立倫的「同舟計畫」，安排老黨員回復黨籍及新進黨員授證儀式，強調凝聚黨內團結的力量。（黃世麒攝）

國民黨黃復興黨部21日在台北國父紀念館舉辦127周年黨慶活動，現場旗海飄揚，為呼應黨主席朱立倫的「同舟計畫」，安排老黨員回復黨籍及新進黨員授證儀式，強調凝聚黨內團結的力量。（黃世麒攝）

國民黨推出同舟計畫惹黨內反彈，也引發國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹不滿，國民黨主席朱立倫強調，目前已超過2萬多位新進黨員回來，同舟計畫總目標是不會改變的，國民黨要有更多支持力量，全黨團結、同舟共濟一致拚公投。

朱立倫今出席「建黨127週年黨慶：黃復興同舟大會師」活動時指出，「同舟計畫」除號召年輕朋友加入國民黨，也希望過去曾加入其他政黨或過去曾經離開國民黨的人能回到這個大家庭，而目前為止，已經超過2萬多位新進黨員回來，盼用這樣的心情，大家能夠同舟共濟、團結一致。

朱立倫表示，同舟計畫總目標是不會改變的，全黨一致，大家共同努力，現在從秘書長到各地黨部主委，還有各基層同志都在號召大家回來。

朱立倫強調，國民黨本來就是多元政黨，有多元聲音，最後的總目標是不變，尤其在1218面對公投時，只有讓更多力量對抗鴨霸的民進黨，讓更多力量讓民進黨知道謙卑面對人民的力量，全黨要團結一致，共同推動1218的公投。

針對國民黨立委蔣萬安本來要出席今天的黨慶活動，是否因不想為同舟計畫背書而取消？朱立倫表示，應該不可能為了任何的個人理由，蔣萬安一定是有行程上的考量，一定是和國民黨站在同一個路線，希望全黨能夠團結，爭取更多黨員支持，打贏公投選戰。

此外，對於海峽論壇是否在公投前舉辦，朱立倫則表示，最後時程還沒有定案，對於兩岸所有民間交流，尤其是文化、學術、宗教或體育跟經貿等重要議題上，絕對支持，兩岸多透過溝通對話，多透過交流少一些衝突、對抗、誤解，絕對對兩岸和平、安全繁榮有正面幫助。