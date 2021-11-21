Peng Shuai attends the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Finals this morning in Beijing. pic.twitter.com/f6KFomB85h — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 21, 2021

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y — Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021

大陸網球女將彭帥在北京餐館出現的影片曝光之後，《環球電視網》記者沈詩偉21日再度於推特放出影片，這次是在公開場合、較高畫質的影片，長度約50秒，清楚看見彭帥出席青少年網球挑戰賽決賽，地點在北京國家網球中心。另外也還有彭帥和參賽小朋友的合照，時間應該就在21日上午。

影片中司儀還當場介紹彭帥出場，「兩屆大滿貫冠軍冠軍主、前WTA雙打世界第一，彭帥女士。」彭帥微笑地向觀眾揮手致意。此外推特還有另一段大陸官媒記者放出的影片，是在當天同一個場合，彭帥幫參賽青少年選手簽名的片段，接著她留下來與選手合影。

不過根據《路透》報導，WTA女子職網總會依然對這幾段最新影片和照片不滿意，認為證據還是「不夠充分(insufficient)」。WTA稍早對於餐廳的影片同樣抱持懷疑，他們只能知道彭帥目前沒事，無法確定她是否受到外部控制。

這些影片暫時回答了「彭帥在哪裡？」的問題，她還在北京，也在公開場合露面。顯然WTA要求的更多，即使先前以彭帥之名發出的電子郵件也被WTA認為靠不住，他們必須確知彭帥的行動沒有受到看管和限制，希望與她本人直接溝通。