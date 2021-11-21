大陸外交部今(21)天發布聲明指出，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反復交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。

該聲明指出，立陶宛此舉公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。