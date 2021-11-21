大陸外交部聲明：決定將中立兩國外交關係降為代辦級 12:072021/11/21 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部今(21)天發布聲明指出，決定將中國、立陶宛兩國外交關係降為代辦級。（取自大陸外交部官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部今(21)天發布聲明指出，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反復交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。 該聲明指出，立陶宛此舉公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。 國際奧會運動員委員會：非常擔心彭帥處境 支持靜默外交作法 美國為台給166億 立陶宛要歐盟給實質支持 #聲明 #兩國 #立陶宛 #大陸外交部 #代辦級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彭帥神隱安危成謎 英國籲北京拿出可驗證證據 09:222021/11/21 國際 台美經濟對話11月23日舉行 聚焦供應鏈 04:102021/11/21 焦點要聞 WTA回應彭帥影片：很高興看見她 但證據不夠 08:412021/11/21 體育 國際關注彭帥下落 恐掀抵制冬奧潮 04:102021/11/21 焦點要聞 民兵還是漁民 陸隱形部隊小藍人惹議 美智庫曝關鍵 06:092021/11/21 國際 國戰會論壇》「統一」進入中共對台議程表（柳金財） 09:542021/11/21 海納百川 大陸本土疫情近尾聲 堅持動態清零 04:102021/11/21 產業財經 越南抗議南沙操演侵犯主權 外交部：國際法權利不容置疑 04:102021/11/21 政治要聞 大陸貨船馬祖沉沒 兩岸聯手搜救 04:102021/11/21 焦點新聞 社評／負責任大國的長效減碳機制 04:102021/11/21 焦點新聞 東升西降 美國說了不算 04:102021/11/21 時論廣場 兩岸熱門新聞 我駐立陶宛台灣代表處掛牌 北京宣布：與立國外交關係降為代辦級 - 兩岸 - 旺報 影／彭帥公開現身了 「微笑揮手」出席網球賽開幕 - 兩岸 - 旺報 「東方神童」魏永康病逝 13歲跳級上大學到被退學 母坦言：我害了他 - 兩岸 王賡武：中共回歸文史傳統 創造歷史連續性 - 產業財經 - 旺報 大陸外交部聲明：決定將中立兩國外交關係降為代辦級 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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