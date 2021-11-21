桃園市長鄭文燦21日參加由立委湯蕙禎在龍潭區舉辦的公投說明會，他痛批，國民黨失去政權後就失去對人民的責任感，尤其朱立倫在擔任新北市長與國民黨主席在重啟核四議題態度180度大轉變，國民黨在公投上製造混亂、衝突與對立，「根本是來亂的」。針對萊豬議題，他更批國民黨主席朱立倫簡直是「把美國人當傻子」。

鄭文燦說，馬英九政府當初要蓋三接曾經來桃園尋求他支持，當時國民黨沒接受環評方案，蔡總統上任後把原來在大潭岸邊接收站推到外海，原來用到232公頃海岸，現在只剩23公頃，沒有破壞藻礁也沒有使用海岸土地，這是為了保護海岸為了發電需求的雙贏方案，現在國民黨改口保護藻礁三接不能蓋要遷台北港，新北市長侯友宜更公開反對，而台北港填海造陸要11年，要牽管線影響海洋生態，若是牽路上管線沿途會有更多抗爭更不可行。

他說，若不蓋三接燃煤電廠要增加，如果三接不蓋只有兩個結果，林口和台中火力發電廠要燒更多媒，現在台灣要能源轉型要靠天然氣，要讓藻礁與三接共存，是要解決問題不要製造問題。

針對重啟核四，鄭文燦也批評朱立倫在當新北市長時，曾說沒有核安就沒有核四，如今當了黨主席台灣需要核能，當市長和當黨主席180度不一樣，當了主席就忘了新北市民。他也痛批，核四重啟是國民黨為了杯葛能源轉型為了讓蔡政府困難故意來亂的，大家要投不同意票。

針對萊豬議題，鄭文燦表示，如果台灣不開放萊豬進口，就無法加入世界上重要的經濟組織，台灣的企業就無法跟人競爭，國民黨是要斷送台灣加入國際組織的機會，為台海關係設置路障，假借食安之名塑造民眾食安恐懼症，是要在台美關係之間創造衝突、製造疙瘩，他也說朱立倫主席曾說過反萊豬不等於反美豬也不等於反美，這根本是把美國人當傻子，用似是而非道理抹黑美國食品，創造台灣人的恐懼，這種領導者只會讓台灣失去更多機會。