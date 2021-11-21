外交部18日宣布我國「駐立陶宛台灣代表處」正式成立並掛牌運作。這也是我國在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，對此，大陸外交部今天發出聲明表示對此強烈不滿和嚴正抗議，「決定將中立兩國外交關係降為代辦級」。

據大陸外交部聲明，指出2021年11月18日，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，此舉公然在國際上製造「ㄧ中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。

陸外交部說，中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。

陸外交部又指，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關系準則，是中國同立陶宛發展雙邊關係的政治基礎。

陸外交部說，中國政府從維護中立關係的善意出發，一再警示立方不要再做背信棄義的事情，遺憾的是，立陶宛無視中國政府的嚴正立場，罔顧雙邊關係大局，罔顧國際關係基本準則，執意允許以台灣名義在立陶宛設立「代表處」，在國際上製造惡劣先例。

陸外交部表示，鑒於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞，中國政府為了維護自己的主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級。立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。

陸外交部同時也表示，正告台灣方面，台灣從來不是一個國家，無論台獨勢力如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實。