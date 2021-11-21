台中市長盧秀燕說，台中購物節APP已破100萬人次下載，昨日登錄金額也破161億元，比去年90.34億元更多，十分成功，市府會繼續努力拚經濟。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕21日6度出席台中南天宮活動，感謝南天宮長期對地方的貢獻，並祈求關聖帝君庇佑市民平安、市運昌隆。（盧金足攝）

台中南天宮70周年宮慶，台中市長盧秀燕感謝長期推廣公益。（盧金足攝）

台中南天宮21日舉辦70周年宮慶，表揚160名國中小孝行楷模，弘揚孝道正能量，市長盧秀燕出席頒獎時表示，台中市高中職以下近350所學校，今年底或明年初可全部安裝冷氣，新冠疫苗第1劑接種已破8成，購物節消費登錄金額飆到161億元，拚經濟全台遙遙領先。

盧秀燕已經6度出席台中南天宮活動，她表示，南天宮從1952年建廟至今已有70年歷史，廟宇樓頂有尊標高146公尺的關聖帝君神像，是台中最大的聖帝君廟，也是地方重要的宗教信仰中心，香火鼎盛，多年來庇佑市民，更致力推行公益，特別代表市府前來同賀。

盧秀燕感謝南天宮主任吳光雄推動宗教、教育、文化、醫療及公益慈善事業，也經常舉辦愛心布施活動，南天宮去年捐出100萬幫各級學校來安裝冷氣，達到拋磚引玉效果，她宣布台中市高中職以下，將近350所學校，今年底或明年初可全部安裝冷氣，讓孩子在舒適環境學習。

疫情漸穩定，台中市仍上緊發條，盧秀燕說，台中市注射新冠疫苗第1劑全人口涵蓋率到20日已經破8成，比全台7成多還要高，第2劑接種也超過48％，要邁向5成，台中市府繼續做好施打工作，城市更安全，市民更健康。

盧秀燕向在場向市民報告好消息，到20日為止，正盛大的舉辦台中購物節，拚經濟有效益，購物節預計舉行到12月9日，目前活動舉行1個多月，到20日台中購物節APP登錄人次破100萬人次，高居全國最受歡迎的APP。

「昨天消費登錄金額破161億元，第1屆登錄是23億元」，盧秀燕強調，第1屆累積消費金額到達23億，當時已是全國第1名，去年第2屆90億遙遙領先，也是全國第1名，今年第3屆5倍券發放加上現金的使用，到現在為止高達161億元，比去年成績續加1倍半多，也是全國第一名，市府會繼續拚經濟，讓台中市的經濟更好、更繁榮。

民政局長吳世瑋指出，台中南天宮推行公益慈善活動，藉由「孝行楷模表揚」推廣尊親孝道美德，引領社會良善風氣，弘揚關聖帝君忠孝節義的精神，展現扶助弱勢的關懷，對增進社會溫馨祥和有很大的幫助。

民政局說，今日宮慶頒發東區、南區、太平、大里，北屯、北區等80所國中小，160名孝行楷模獎學金，希望藉此傳播關聖帝君信仰的種子，期許每粒種子在關聖帝君正氣的滋養下，將來都能開花結果，成為社會的中流砥柱。

此外，有感於消防人員救災、救護辛勞，也捐贈台中市消防隊20萬元無線電器材，提升消防救災效率，以維護公共安全，確保人民生命財產。