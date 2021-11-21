韓劇《酒鬼都市女人們》改編自人氣網漫，由「Super Junior」崔始源、鄭恩地、韓善伙和李善彬主演，講述三名剛步入30歲、為現狀感到迷茫的女人，下班後總是約在一起豪邁開喝，以酒為人生信念的故事。4位演員日前接受訪問，大家聚在一起情緒超嗨，和劇中一樣話匣子一打開就停不下來。

但談到拍攝現場，大家演技都相當專業，鄭恩地表示：「這是我第一次遇過這麼沒有NG的拍攝現場。」只有始源想起有一次大家一起NG，結果被其他3人吐槽，「是歐爸你笑場了吧！」不過4人都不願透露該場戲更多細節，很懂宣傳的鄭恩地堅持要觀眾「本放死守」。被問誰和劇中角色差異最大，全員皆點名李善彬，始源表示：「單看善彬的臉，還以為她屬於安靜型，事實上她是非常有趣、活潑、有朝氣的。」鄭恩地也說，李善彬不說話的時候給人一種高冷感，又好像很怕生，「但其實完全相反，是很瀟灑爽快、隨和的，內心非常正直。」李善彬在旁聽到大家的評價，獨自忙碌的搞笑演著默劇，徹底展現她反轉魅力。

始源在劇中飾演綜藝節目製作人，請他推薦3位女主角適合的節目，還來不及等始源回答，善伙馬上毛遂自薦要上料理節目，「我真的很會料理，快點送我去《一日三餐》啦！」始源也貼心回應：「善伙有非常顧家的一面，很會做菜，所以推薦她去《一日三餐》。」始源接著推薦鄭恩地參與《Running Man》、《人生酒館》類型的節目，「她很懂的聆聽，很會配合別人。當節目固定班底時，有來賓來參加時，她很適合在旁引導。」談到李善彬，始源認為她適合去上韓國名廚白種元的節目，「一邊做料理，一邊聊天的那種。」善伙一聽到立刻邀約李善彬一起去，完全沒有無暇理會始源在旁認真的分析解釋。

3位女演員接著熱心尋找適合始源的綜藝節目，鄭恩地提議《問題男子》、《Free19》，「我覺得始源歐爸很適合神秘類型的節目。」李善彬也附和：「需要智慧的那種！」原來始源在她們心目中是「腦性男」代表。李善彬認為始源其實還可以加入時事談話節目《Kokkomu》、甚至提出特種部隊成員組成的《鋼鐵部隊》，始源聽完驚嚇到撐大眼睛回應：「不知道是不是上了年紀，需要體力的我就不太行！」

4位演員最後也希望在這陣子艱辛的時期，觀眾能從《酒鬼都市女人們》獲的許多歡笑和療癒，善伙表示：「希望大家看完多笑笑，要幸福喔！」始源則說：「這部真的是一齣溫暖、愉悅、有趣的電視劇，請大家覺得好看的話，幫我們跟身邊朋友多多推薦喔！」該劇每週六在myVideo、愛奇藝國際站、friDay影音上線最新1集。

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