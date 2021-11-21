女星謝忻熱愛運動和大自然，看她爬山、下海等運動樣樣來，謝忻日前才去綠島潛水後，她今（21日）再曬出現身東北角的潛水照，好身材的謝忻穿包緊緊的潛水服也超辣，美胸、小蠻腰和一雙美腿全都露，S身材曲線相當吸睛，不過則有眼尖網友發現，謝忻肚子凸起一個正方形，對此，謝忻也親民回應了。

照片中，謝忻穿著一身灰色潛水衣、並打卡在東北角海岸蝙蝠洞公園，謝忻把握好天氣下水，她發文寫下：「寒流來臨前的好天氣，海水即使冰涼，也毫不猶豫，全副武裝，就往海裡去。」謝忻雖然穿著包緊緊的淺水衣，但也因淺水衣的貼身設計，讓她美胸、蠻腰和一雙美腿全都露，S身材曲線讓網友眼睛大吃冰淇淋。

謝忻辣照吸引男星馬力歐留言：「真的很美」，還釣出謝忻謙虛回應：「潛水衣比較美」，網友也大讚：「太美了」、「欸～這線條炸美的」、「像驚奇四超人 潔西卡艾巴」，讓謝忻開心直呼：「天兒呀！這真的是最棒的稱讚了」，不過也有人好奇：「好奇，肚子附近那塊方方的是什麼？」對此，謝忻也親民回應：「固定上衣的魔鬼粘」。

謝忻在前年經歷和阿翔的不倫戀風波，重傷她的演藝事業和形象，讓謝忻一度陷入低潮，而沉寂一段時間後，謝忻重新出發，她正面迎戰、並把事業觸角延伸到直播、接業配，有音樂底子的謝忻也重返校園、投入教職，同時，謝忻也悄悄有了新戀情，她與大6歲圈外男友戀情穩定，謝忻現在的新生活可以說是相當充實。