今（21日）清晨5點多，發生桃園龜山區41歲蔣姓男子，因未戴口罩至住家附近的光峰路千禧新城超商，被店員禁止入內，後來發生蔣姓男子持刀猛刺該30歲蔡姓店員，一路從店內刺殺到店外，蔡姓店員也因傷勢嚴重不治身亡。

7-11總部回應該意外事件：「已全力配合警方調查，嚴厲譴責暴力行為，內部有一定作業規範避免與消費者起糾紛，將持續宣導，保護自身安全為優先。針對本案，將全力協助家屬處理後續事宜，同時提供必要照顧與關懷陪伴。」