龜山大夜店員提醒戴口罩遭刺死 7-11總部回應了 12:342021/11/21 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龜山區光峰路上的千禧新城7-11超商。（翻攝自google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（21日）清晨5點多，發生桃園龜山區41歲蔣姓男子，因未戴口罩至住家附近的光峰路千禧新城超商，被店員禁止入內，後來發生蔣姓男子持刀猛刺該30歲蔡姓店員，一路從店內刺殺到店外，蔡姓店員也因傷勢嚴重不治身亡。 7-11總部回應該意外事件：「已全力配合警方調查，嚴厲譴責暴力行為，內部有一定作業規範避免與消費者起糾紛，將持續宣導，保護自身安全為優先。針對本案，將全力協助家屬處理後續事宜，同時提供必要照顧與關懷陪伴。」 6旬翁走到離家3公里處「腳麻去」 中興暖警助返家 又是劍龍稜！台領隊帶9美人迷路黃金池 消防摸黑救援 #店員 #超商 #發生 #龜山 #戴口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 偷吃人夫2年還PO文嗆正宮「老女人」 舞蹈女師判賠50萬 11:252021/11/21 社會 高雄7旬翁喝太茫 被帶回家一看到妻子甜喊：想妳 11:432021/11/21 社會 重機插賓士「3點連線」死角車禍 日本竟稱：Thank you事故 13:102021/11/20 社會 「衣服山」倒塌她疑遭活埋亡 房間不收拾真的鬧出人命 19:192021/11/20 國際 通訊行女店員家屬：別讓生命白白犧牲 04:102021/11/20 焦點要聞 捷運工安意外 三鶯線灌漿爆模 工人3死2傷 04:102021/11/21 焦點要聞 退役士官長臉書貼「蔡皇萬歲」引爆網戰 嗆1句挨罰5000元 17:302021/11/20 社會 竹苗不平靜 3車禍4人喪命 04:102021/11/20 社會新聞 龜山男不爽被勸戴口罩 3進3出刺死超商店員 進派出所腿軟 10:292021/11/21 社會 彭帥現身！北京聚餐影片曝光 陸環球時報總編輯：周六拍的 03:442021/11/21 兩岸 男開瑪莎拉蒂載妻產檢 她一句「小孩很健康」下秒慘變臉 10:032021/11/20 社會 社會熱門新聞 龜山小7店員遭刺死 前大夜班爆恐怖內幕：報警沒用！ - 社會 又是口罩惹禍？超商店員遭男持刀「店內狂刺到店外」慘死 - 社會 台南日常？ 男為吃牛肉湯竟車停路中央就走了 後車全傻眼 - 社會 重機插C300慘死 攝影師批賓士駕駛：路邊出來難道不看 - 社會 龜山男不爽被勸戴口罩 3進3出刺死超商店員 進派出所腿軟 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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