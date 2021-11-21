已婚的鄭姓男子與15歲少女交往，去年4月與少女嘿咻後挨告，事後少女懷孕產子，少女母親因家貧欲將小孩出養，卻遭鄭男阻撓，還說會離婚迎娶少女並照顧小孩，但法官認為鄭男自己有2名幼女要養，根本無力撫養少女及小孩，痛批他自私毫無責任感，依妨害性自主罪判鄭徒刑9月，另判鄭要賠償少女及其母親40萬元。可上訴。

警方調查，已婚35歲鄭男育有2名未滿5歲女兒，他將2名幼女交給父母照顧，自己租屋賺錢謀生，並與15歲少女交往，去年4月在北市饒河夜市附近的摩鐵，經少女同意發生性行為，事後少女懷孕產子，少女母親報警處理。

法官審理時，鄭男認罪。法官認為，鄭以已婚身分與少女交往，並發生性關係，侵害少女性自主決定權，還讓少女懷孕生子，造成家境經濟狀況不佳的少女及其母親面臨無力扶養嬰兒窘境。

鄭男稱，他已與妻子辦理離婚登記，願意迎娶少女，以示負責，並扶養少女所生小孩，願與少女母親商談和解事宜。但他堅持小孩不能出養，阻撓少女母親替嬰兒辦理出養程序，

法官發現，鄭男月薪僅3萬元、在外租屋、尚須扶養2名稚女，其經濟能力根本無力扶養少女所生的小孩，卻阻撓小孩出養，造成少女與母親生活及經濟上莫大困擾，亦破壞小孩尋得健全家庭接受良好教養機會。法官認為，以鄭目前資力，根本沒錢賠償，痛批鄭自私、輕率且毫無責任感，判刑9月。另少女母親提刑事附帶民事訴訟求償，法官判鄭男應賠少女母親40萬。