花蓮積極推動智慧教育，今年在新的學年度，陸續替縣內125所中小學校、2萬多名學生換發數位學生證，整合圖書、保健管理系統，「一卡在手」，即能線上借閱書籍，登錄健康檢查數據，還能揪出校園死角，同時也將與悠遊卡公司合作，提供電子支付，預計年底正式啟用。

教育處配合花蓮縣國中小智慧校園智慧圖書及智慧保健管理系統建置，以專案形式，在110學年度陸續替縣內國中小學生換發悠遊卡數位學生證。

教育處副處長翁書敏指出，數位學生證是從縣民卡衍生而來，待智慧圖書及智慧保健管理系統建置完成，都可以利用該證借用校內外圖書館的書，且每學年度學生的健康檢查數據、身體狀況，都可登錄在證裡頭，以便家長及醫護人員追蹤。此外，數位學生證未來也能詳細紀錄學生在校園何處受傷，找出校園的安全死角，提醒校方改善。

花蓮數位學生證有優待卡及學生卡2卡種，優待卡為設籍花蓮年滿6歲至12歲學齡兒童使用，學生卡則為年滿12 歲以上擁有學生身分者適用。

教育處表示，數位學生證外觀如同一般悠遊卡，上面印有花蓮專屬的設計圖樣、學生姓名及學校代碼等資料，且與市面悠遊卡有相同功能，儲值後即可使用，讓學生「一卡在手，暢行無阻」，不過，卡片晶片沒有儲存學生基本資料，即使遺失，也不會發生個資外洩問題。

由於市面上悠遊卡多為無記名卡，若遺失無法退費，造成持卡人損失，數位學生證則統一教育處申請記名卡，同時為符合個人資料保護法規定，學生首次申請需填寫「數位學生證個人資料處理同意書」。教育處表示，不論數位學生證是否記名，都可正常使用，差別僅在於若不記名，遺失時則無法返還悠遊卡儲值餘額。

教育處預計在年底啟用數位學生證，翁書敏表示，隨著縣內更多線上智慧系統開發，數位學生證未來能做更多的運用，讓教務行政自動化，並引領學生進入自動化及自主化的跨領域學習。