勞工局長周登春帶隊聯檢捷運工程。（高雄市勞工局提供／洪靖宜高雄傳真）

新北市三峽區發生橋墩灌漿施工模板倒塌的嚴重工安意外，造成3死2傷，有鑑於此，高雄市長陳其邁通令市府各局處首長對於所屬發包工程，應落實三級管理機制，勞工局長率領勞檢處會同捷運局人員，針對「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程」工地進行突擊檢查。

有鑑於11月20日新北市三峽區捷運工地，發生橋墩灌漿施工模板倒塌造成3死2傷的重大工安意外，引起社會的關注，高雄市長陳其邁通令市府各局處首長對於所屬發包工程，應落實三級管理機制，嚴格要求施工廠商善盡現場安全管理責任。勞工局長周登春今(21日)率領勞檢處會同捷運局人員，針對「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。

受檢重大工程主要工程項目為橋梁工程，具有高處作業、施工架、模板支撐等高風險作業，此次檢查著重於「墜落及倒塌預防」，經檢查未有發現重大缺失，不過後續工程施作階段，施工及監造單位仍應注意墜落及倒塌的風險預防。勞工局長周登春表示，勞工局已列管轄內重大公共工程，鎖定高處作業、模板支撐及施工架等有倒塌風險的構築設施，加強督檢頻率。

而捷運局已清查類似橋墩工程共計17處，勞檢處將依據工期持續列管，針對所發現的小缺失，像是管理事項落實，有無定期檢查設備等，除責令雇主應立即改善之外，也將督促營造廠應確實負起承攬安全管理的責任，加強工地安全自主管理，記取公共工程重大職災的教訓，以確保每一位勞工工作安全。

勞檢處郭清吉處長指出，營造工地灌漿必須加強作業防止模板支撐倒塌，像是模板支撐應由專業技師或委由專業機構妥為安全設計，以及應繪製模板支撐施工圖說、訂定混凝土澆置計畫，並按施工圖說施作及查驗。另外，以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱時，不得連接使用。最後，以一般鋼管為模板支撐之支柱時，高度每隔二公尺內，應設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條，並與牆、柱、橋墩等構造物或穩固之牆模、柱模等妥實連結，以防止支柱移位。

勞檢處表示，尤其應依法指派各項作業合格的營造作業主管，監督指揮作業依安全標準執行。勞檢處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求業者設置安全設施，對於原事業單位未落實承攬管理責任，亦將加重處罰，確保安全衛生統合管理，防止承包商勞工發生職業災害。