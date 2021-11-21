港星謝霆鋒出身演藝世家，爸媽給了他藝術天分以及帥氣的外型，謝霆鋒16歲即出道，很快就走紅，如今不僅身兼歌手、演員身分，同時還自創特效後製公司，並擁有餐飲品牌，極具才能，如今41歲的他，在新節目中穿著牛仔褲完成不可能的動作，讓人驚呼體格超群，「到底有什麼不會？」。

謝霆鋒如今事業、愛情兩得意，與舊愛王菲「世紀復合」至今穩定交往7年，工作邀約不斷，但他經濟擁有足夠餘裕，得以照自我步調精心挑選演藝事業上的作品，此外，謝霆鋒多年來嚴格自我管理，飲食自制並講究外，多年來維持著健身習慣，一直保持著帥氣外型，而繼日前「懸空搖呼拉圈」讓眾人看傻眼後，他又在新節目《百姓的味道》中，再度展現驚人的身體素質。

謝霆鋒全新美食真人秀《百姓的味道》近日開播，第一集他便帶著來爬山找一名女性專業跑山人，這項工作需要強健的體魄，每天需要徒手爬30米高的松樹，來取得新鮮的松塔，是非常耗費體力的工作，不是一般人能輕易負擔的。

謝霆鋒穿著牛仔褲輕鬆劈了一字馬，眾人驚呆。(翻攝自百姓的味道官方微博)

眾人在節目中討論起身體能力與體力，謝霆鋒忍不住秀了一手，穿著合身牛仔褲的他，在野外俐落劈了一個「一字馬」，動作非常輕鬆，他也露出驕傲的表情，顯然對於41歲還保持軟Q筋骨感到自豪，也證明平時鍛鍊有素，網友也再度看傻眼，直呼刷新認知，「到底有什麼不會」、「基本功真的很扎實」、「個狀態在內娛男明星裡，可以算得上數一數二了吧」。