遠雄從22年前開始構想、規劃及考察，投資超過百億打造68層樓、高268米，全台最高、結合飯店與住宅共構的「遠雄 THE ONE」。(遠雄集團提供)

國際奢華品牌IHG洲際酒店不受疫情影響，集團75周年選在台灣拓點，本次更是IHG洲際酒店集團以同名品牌首度進駐台灣，第一站就選在高雄亞洲新灣區，於今日正式開幕。

飯店結合「遠雄 THE ONE」住宅共構，也是IHG洲際酒店集團在台第一個共構案，遠雄集團看好在地產業發展，以及海洋城市的國際價值，引進IHG洲際酒店集團最高等級的酒店品牌進駐，讓「遠雄 THE ONE」成為高雄唯一垂直複合式飯店宅。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，遠雄以擅長建築為基礎深耕在地，期盼協助推動高雄亞灣區產業發展，與這座城市共存共榮，透過「遠雄 THE ONE」增添城市亮點，也要讓居住者在高雄創造美好的回憶，用一棟建築改變一個城市，推動亞灣區成為觀光產業核心。

高雄亞灣區的地理環境，占海空雙港等優勢，勢必成為南台灣發展的重要基地，遠雄從22年前開始構想、規劃及考察，投資超過百億打造68層樓、高268米，全台最高、結合飯店與住宅共構的「遠雄 THE ONE」。配合推動城市發展，遠雄集團攜手洲際酒店，1至16樓為國際五星奢華酒店，利用創新的共構建築設計，不僅替城市帶來觀光挹注，也讓民眾更可享受到國際級的飯店服務，提升生活品質與享受，也期待在這樣的合作下，成為高雄市產業布局的其中一塊拼圖。

楊舜欽指出，城市的發展更是企業的社會責任以身作則成為文化、藝術、觀光、經濟的推手，融合在地特色，協助城市產業升級。

高雄市政府預計創造1200億產值在亞灣區打造「5G AIoT創新園區」，位在亞灣蛋黃區的高軟二期更是未來發展的重要基地，透過5G、AI及體感等智慧科技，結合交通、文創會展、流行娛樂及觀光旅運，導入重大公共建設，如結合影音串流技術的「高雄流行音樂中心」；透過遠距無人載具即時操控的「高雄電競館」；結合智慧人流、物流，作為5G國門示範場域的「高雄港埠旅運中心」等，串聯並帶動南臺灣智慧展館、體感電競娛樂、智慧港埠、智慧觀光、智慧城市等經濟發展，遠雄集團也期待高雄產業轉型的過程中，扮演核心的一環，和高雄一起提升產業發展，並靈活運用在地人才，共同促動南臺灣成為最重要的科技產業聚落。

在產業升級的浪潮，高雄將成為未來的獨一無二的海洋科技中心，跨部會資源的投入，必能吸引國際大廠進駐，成為城市招商引資的最佳動力。

楊舜欽指出，我們堅信高雄發展定能勢如破竹，位於亞灣區正核心的「遠雄 THE ONE」，必能成為這座城市的重要夥伴。