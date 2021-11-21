中油考量亞鄰最低價及啟動平穩措施 ，今天宣布自明（22）日凌晨零時起，汽、柴油各調降新台幣0.3元及0.2元，發油量最大的95無鉛汽油每公升調整為31.3元。

調價後各式油品參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.0元。本週油價除了維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.4元。

台灣中油表示，本週受到歐洲COVID-19疫情復燃，以及美國12月頁岩油產量將增至每日832萬桶，較11月每日增加8.5萬桶等因素影響，國際油價下跌。

中油指出，本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌1.74美元，新台幣兌美元匯率升值0.018美元，計算後價格已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。

而與上週零售價比較，汽、柴油應各調漲0.1元及0.2元，換算95無鉛汽油每公升31.7元，因此中油進一步再啟動油價平穩措施，超出的1.7元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.4元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.2元。

中油表示，本週依油價公式、維持亞洲鄰近國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整的0.4元由台灣中油吸收；累計110年至10月底止，台灣中油共吸收73.9億元。（編輯：楊凱翔）1101121