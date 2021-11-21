中央疫情指揮中心日前開放欲出國的高端疫苗接種者，混打其他國際認證AZ、莫德納或BNT疫苗。綠委高嘉瑜18日表示，政策造成大家不便，政府應該道歉。陳時中20日回應，「沒有要說什麼道歉的」。對此，前國民黨主席、立委江啟臣直言，陳時中該為強推高端而下台；蔡英文總統，則應向全體國人鄭重道歉。

針對接種高端者為出國需補打其它國際認證疫苗一事，高嘉瑜18日在政論節目《新聞大白話》表示「這點我認為政府應該道歉，造成大家的不便」。當時她也坦言，高端走不出去，背後原因是因沒有拿到國際認證，不管保護力多少，沒有拿到三期，沒有拿到國際認證，就無法如同其他疫苗一樣成為世界採購的疫苗。

被問及是否會對高端混打政策道歉，陳時中20日受訪表示「沒有要說什麼道歉的，基本上政策是這樣，我們是為解決問題而提出這樣的混打方式」。

對於陳時中拒不道歉，江啟臣21日在臉書發文痛批，當初蔡政府罔顧在野黨與社會各界、學者專家反對，強推高端，在未完成三期期中試驗前就通過緊急授權。而蔡政府對高端開綠燈的作法，不僅浪費公帑，採購500萬劑，每劑超過800元，虛擲40億納稅金，更嚴重的是讓施打的國民被迫承擔更大健康風險。

前國民黨主席、立委江啟臣。(圖/本報資料照)

江啟臣質疑，更誇張的是，政府一方面開放混打，另一方面卻不保證混打的安全性，說缺乏臨床試驗和實證研究，要民眾自行衡量接種後的副作用風險。這些問題，陳時中部長僅一句「我負政治責任」，正如同他說3+11會議他會負「最後責任」般，然後就沒事了，繼續高歌歡唱。

他還指出，自蔡政府強推高端以來，國民黨支持國產疫苗，並持續監督，提出許多有科學依據的質疑，但絕對反對急就章、安全性和保護力尚待驗證的疫苗。

江啟臣坦言，其實早在幾個月前，他就與蘇偉碩醫師、王文心博士，發起《撤銷高端疫苗緊急授權公民投票》，也和國民黨黨團一同到地檢署告發高端疫苗的黑箱授權，然而傲慢的執政黨，卻一再罔顧人民的安全，藐視社會的質疑，如今已造成不可挽回的過錯。

最後，江啟臣認為，陳時中該為強推高端而下台；蔡英文總統，則應為政府失當的疫苗政策，向全體國人鄭重道歉。