男女發生性關係時，最好還是要做好避孕措施。一名女網友表示，和男友在危險期時，發生關係後不慎懷孕，但男方卻以「妳不是也很爽」回應，令她十分心寒，直接轉身走人，「錯在我不會看人，把渣男當男神」。

原PO日前匿名於《爆料公社》指出，危險期時和男友發生性關係，也表明是危險期，但男友偏偏不戴保險套，結果事後驗出懷孕，她告知男友喜訊，對方卻逼她去墮胎，她忍不住破口大罵「沒擔當」，豈料男友卻說「當時妳跟我一樣都喝醉了，我怎麼知道妳是不是騙我的」，並直指當時氣氛好「就滑進去了」，甚至說「妳不是也很爽，懷孕了是我的錯？」

原PO聽完心灰意冷，轉身直接離開現場，「我不否認我也有錯，錯在我不會看人，把渣男當作男神」，甚至還想過跟他結婚，更表示不會把孩子生下來，只因為不想讓孩子有個不負責任的父親，「就算死後我會下地獄，我也不想要懷著他的孩子」。

經歷曝光後，網友也看傻眼，「千萬別生，生了對小孩也是一種殘忍」、「放生吧！就算小孩生下來，他也不會理」、「這是一個好的決定」、「幸好妳頭腦清醒」、「你永遠不要想要改變渣男，現在渣，以後只會更渣而已」、「至少妳知道要什麼，還肯離開，正確的」。

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