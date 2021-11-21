汽機車改裝排氣管「轟轟轟」發出噪音擾人，新北市固定式高噪音車輛偵測攝影系統今年1月1日起執法，偵測到高噪汽機車後，會自動辨識拍照記錄，三峽警分局昨晚與環保局聯合稽查，選定北大特區的學勤路進行路檢，2小時內共盤查50車55人，揪出8部噪音汽車、1部噪音機車，通通處3000元罰鍰，還得重新驗車。

三峽警分局表示，昨夜間10時與環保局聯合稽查，選定學勤路上執行路檢，針對來往可能造成噪音及改裝排氣管車輛加強攔查，由於北大轄區住宅高樓林立，所造成迴音也較嚴重，因此，特別針對轎式跑車及重低音的汽車加強實施稽查路檢，並採取「超低姿態」，以跪趴式持手電筒針對汽車底盤及排氣管結構，嚴加實施檢查。

其中1名王姓車主先辯稱是原裝排氣管，環警人員檢查後，發現車主由前方引擎室即開始改裝，沿中柱、車身、底盤連結之車尾的排氣管均屬改造，且發動時音量非常擾人，當場戳破謊言，車主才向警方改稱是購中古車，其他都不知情，當場吃下噪音超標罰單一張。

三峽警分局長許芳毅表示，夜間或深夜時段發生改裝車輛聚集或超跑競速及酒駕行為，已嚴重妨害社區安寧甚或危害民眾生命財產安全，將持續規劃相關路臨檢勤務。另有鑑於多個縣市傳出街頭暴力事件，「棒球隊」頻出沒，警方也已針對各治安及交通要點加強路臨檢。