賈斯汀分享在台灣發展心得。（圖／移民署提供）

移民署北區事務大隊台北市服務站舉辦11月份新住民家庭教育及法令宣導活動，賈斯汀分享感恩節的精神並與大家一起做火雞吊飾。（圖／移民署提供）

演員賈斯汀（Justin Caleb Cooper），來自美國，來台念大學後愛上台灣，決定留下進入演藝圈工作，移民署北區事務大隊台北服務站，日前舉辦11月份新住民家庭教育及法令及法令宣導，賈斯汀分享來台生活點滴，包括台灣冬天超級冷，友人贈送的「一床棉被」故事，感謝台灣人對他的好。

賈斯汀來台多年，擔任中視《我家FUN音樂》主持人、參加節目有「大學生了沒」、電影作品「痞子英雄2」、「天生不對」等。他回想起剛來台灣時，不適應冬天溼冷，穿了好幾件外套都無法入睡，友人及時送來保暖棉被，讓他非常感恩，並稱「身體、心裡都暖暖的」。

對於11月25日感恩節即將到來，賈斯汀回想當年的「一床棉被」，讓人感到很感動也很神奇，因為他並沒有將冬天溼冷受不了一事告訴他人，沒想到台灣友人那麼體貼，雪中送炭「照顧我這個外國人」，這就是當初英國人飄洋過海到美國，受到印地安人照顧的感恩節精神。

台北市服務站蘇慧雯主任表示，外國朋友來台奮鬥，不論來自何方，在台灣溫暖的人情加持下，都能找到適合自己舞台發光發熱。