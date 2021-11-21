黃子軒兩度獲金曲獎最佳客語專輯大獎榮耀，將於12月4日於新竹市風 livehouse舉辦「舊城派對－黃子軒母語創作十年演唱會」，回想自己踏入音樂圈的10年歲月，黃子軒不諱言曾經徬徨失意過，一度想放棄做音樂和表演，好在一切撐過來了，從新竹北漂又重回新竹定居，並在東門市場創立自己的音樂品牌與錄音室，有子萬事足的他，感念一路的貴人相助。

黃子軒回想當年往事，一個從新竹來到台北的年輕人，在電視台上著班，白天錄影寫腳本扛道具的執行製作工作，晚上回到了租來的套房，悶著頭開著錄音軟體，寫歌，嘗試在唱片公司月刊中投稿，期待能夠中一首歌大紅大紫，擺脫每天拮据的日子，大概有三年的時間，每個週五都是在練團室度過的，那時候根本沒錢去瞎混，看著同年紀的同學們，一個個買車買房，成家立業，黃子軒開始有了轉換跑道的念頭，有天夜裡他閉上眼，悲從中來的哭了，祈求老天能給他一條生路。

黃子軒與山平快。（獨一無二娛樂文化提供）

當時在電視台工作的他，因結識節目主持人謝宇威與彭佳霓（金曲歌后彭佳慧的妹妹），兩人對他照顧有加，謝宇威更常鼓勵他投入客家音樂的創作。「我的客語從小會聽，能講，但沒想過要用客語寫歌」；他想起有一天摩托車上的安全帽被偷了，戶頭剩下900元，提不出錢去買帽子。走了好久，找到一間可以存百元鈔票的ATM，存進了一百元後，把一千元領出來，買了安全帽，並撐到發薪水的那天。直到後來與認識20多年的高中好友周岳澄（KEN） 以「暗黑白領階級」這個名字，得到臺灣原創流行音樂大獎客語組首獎、現場演出獎、河洛語佳作，音樂生涯開始有了很大的變化。

第一次被邀請商演後，兩人拿著主辦單位給的兩個便當，還有一包現金，小心翼翼地在火車上的座位，一人一半對分。開心地吃著那個便當，控肉超柴，三色豆，加上超鹹的豆乾，黃子軒說：「我白天是上班族、白領階級加上暗黑，我覺得衝突又很有趣，我只是覺得好玩，這團好像是一個side project開始，卻意外地受到很多注意。」後來KEN離團，因此失魂一段日子的他重新打起精神，與好友們重新組團，喜歡山的他，也喜歡鐵道和客家的關聯，喜歡移動，喜歡慢的哲學，樂團就取名「山平快樂團」。