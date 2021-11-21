桃園公民團體發起機車隊宣傳公投，孫文學校總校長張亞中現身力挺。(呂筱蟬攝)

桃園市在地公民團體21日號召百輛機車隊遊行中壢市區，宣傳1218公投反萊豬及保護藻礁理念，孫文學校總校長張亞中現身力挺，他說自己是以公民身分並非國民黨身分支持活動，因為公投應該超越黨派展現公民的力量，接下來的幾周他也會在全台各縣市辦理遊街宣傳自己的公投理念。

活動發起人邱仁德說，這次活動本來預期60至80輛機車參與，沒想到竟吸引120輛機車參加，樂見民眾願意站出來表達自己對於公投的立場，而不是單方面讓執政黨強迫人民接受議題投票選項。他也說，這次活動沒邀請任何政治人物，是張亞中主動聯繫，各階層有影響力的人都願意站出來是好事，之後也將策畫機車隊從桃園中壢騎到台北凱達格蘭大道，相關細節及路權申請仍在討論當中。

張亞中則說，自己在全台也舉辦多場公投宣傳活動，因為相信民主政治不只是政黨政治，而是全民政治，看到邱仁德用公民的力量宣傳四大公投，自己也是公民代表所以現身力挺，因為公民就是守護民主最後一到防線。對於國民黨下午也將在中壢龍岡地區舉辦公投說明會，屆時國民黨主席朱立倫將會出席，張亞中對此則表示「他們並沒有邀請我參加」。