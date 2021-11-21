剛滿79歲的美國總統拜登傳出長息肉、步伐僵硬是因為罹患脊椎關節炎，不過醫生為他背書健康狀況無虞，《華盛頓郵報》（Washington Post）20日指出，拜登告訴幕僚，他將在2024年大選中爭取連任。拜登若順利連任，屆時他將高齡82歲，就連金主都懷疑，拜登的身體狀況會不會下滑，回應先看一下死亡率表。

美國總統拜登被檢查出罹患脊椎關節炎，因此步伐僵硬。

《華盛頓郵報》報導，拜登及核心圈最近向盟友保證，拜登將爭取2024連任。報導指出，鑒於拜登支持率創新低，加上年事已高，民主黨內部愈來愈擔心，拜登可能不會尋求連任，共和黨可能藉此在下一屆總統大選中奪回寶座，拜登核心圈此舉是在轉移黨內擔憂。如果拜登順利在2024年底的選戰中勝選，隔年上任時他將高齡82歲。

拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）表示，「我唯一從他那裡聽到的是他打算再次競選，我很高興他計畫這麼做。」

11月一項線上募款活動中，拜登也告訴一小群金主他打算尋求連任，

前賓州州長倫德爾（Ed Rendell）指出，拜登公開說明的，與他堅信的沒有差異，「如果他感覺自己身體或情緒上無法勝任這份工作，他就不會宣布競選連任。」

不過《華郵》也指出，在與28名民主黨策士與官員的訪談中，顯示民主黨內部對於拜登究竟會不會競選連任一直存有爭論。

部份人士對於拜登團隊無論是公開或私下傳遞可能連任的訊號都抱持懷疑態度，他們認為，不管拜登真實想法為何，他的團隊都有動機營造出他有興趣競選連任的形象，以避免拜登的地位被削弱。

不過就連親近拜登核心圈的人士，關於拜登有沒有打算連任都意見分歧，一名民主黨人士透露，他想不到過去一個月來，有任何人真的認為拜登會競選連任。另一名民主黨人透露，「我聽到每天都有人問這個問題。」他說歐巴馬、川普首任任期時都沒有人這樣問。

佛州訴訟律師、拜登大金主摩根（John Morgan）也不確定拜登會不會競選連任，「接下來3年他的健康狀況會如何？你必須做的就是看看美國的死亡率表，就能了解我在說什麼。」

死亡率表（mortality tables）又稱為生命表，是特定時間內特定人群的死亡率統計分析，可以反映生存率、死亡率、平均剩餘壽命等，是人壽保險給付的重要依據。

19日、就在79歲生日前一天，拜登赴醫院健檢，醫生強調拜登「健康」、「充滿活力」，同時也澄清拜登近年來步伐僵硬是因為罹患脊椎關節炎，不斷清喉嚨是因為他有胃酸逆流問題。

拜登的幕僚說，拜登的健康狀況不是問題，不會影響他的競選活動，「他私底下告訴人們他將參選，我們也會為此做好準備。」

外界普遍認為，拜登將在期中選舉過後才正式宣布參選。