宋慧喬主演新劇《現正分手中》20日晚間在信義誠品頂樓舉辦星空特映會，吸引超過200名粉絲搶票報名。片尾演唱人「鐵肺天后」戴愛玲也驚喜現身助陣、分享觀影心情。戴愛玲大方吐露自己也曾有過姊弟戀經驗，現實中遇到如劇中張基龍這樣的男孩追求，她笑答：「現在的我會活在當下勇敢接受！」並表示，尤其像角色帥氣又有能力，不彷勇敢接受他，也是人生中一件美好的事。

戴愛玲說看過宋慧喬不少經典作品，對喬妹第一印象就是漂亮，是她心目中的愛情劇女王。張基龍過往的作品她也沒錯過，對2位演員合作新戲非常期待。戴愛玲也分享這首為她量身訂作的片尾歌曲「我不委曲？」，她其實站的角度是不委屈的那一方，「現在女生面對愛情主動追求，當不適合自己的時候也不要委屈自己，要勇敢放下。」她說，大家在看這部劇、聽到這首歌，去想像與感受在感情上的經過。

《現正分手中》星空特映會吸引200名粉絲爭相報名。（八大提供）

該劇28日起、每週日晚間10點在八大戲劇台首播，這是八大電視繼4年前同步播出李英愛的古裝劇《師任堂》之後，與韓國同步跟播最新的作品，同月跟播最新集數，滿足全台韓劇迷。首集男女主角的滾床橋段引起熱烈討論，另外，差距10歲的姊弟戀設定，網友不覺得看起來有年齡差，反而宋慧喬站在相差26公分高的張基龍身旁，小鳥依人感覺令人想要呵護。