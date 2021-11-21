員警將兩位老人家載返所稍作休息。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

兩名6旬老嫗20日前往台中谷關搭公車上梨山一日遊，因不清楚下山班次，錯過下午末班車，由於身上無多餘金錢，也未帶慢性藥出門，警方得知後協助至梨山衛生所開藥，並前往當地慈元宮住宿，今天一早，員警將她們載往公車站搭車下山。

和平警分局指出，63歲張姓及62歲黃姓婦人，昨日前往谷關搭乘中午12時發車的豐原客運公車至梨山遊玩，預計當日往返，因不清楚下山的公車班次，在梨山賓館前的公車站牌處等待許久後，經詢問路人，才知道已錯過下午3時40分末班車。

好心路人打電話向和平警分局梨山分駐所報案，所長林欽錤及警員田長晉前往了解，得知2人身上除健保卡、悠遊卡外，沒有多餘住宿費用，且梨山地區正值賞楓旺季，住宿旅館均已客滿，又因2人均患有慢性疾病需每天按時服藥，也未隨身攜帶藥物。

員警載著2人返回分駐所休息，協助聯繫計程車司機詢問返程車資，但她們覺得價格不便宜而作罷。隨即載2人先前往梨山衛生所協調衛生所主任幫忙開立處方籤藥物後，並聯繫當地慈元宮(驪山老母)協助提供廂房住宿，也購買晚餐供其帶往廂房食用。

暖心員警與阿嬤約定今日一早5時50分，前往慈元宮載著2人到公車站牌，看著她們順利搭上公車乘才放心離去，2人受困梨山經員警全力幫忙、妥適安排也滿懷感恩，頻頻向員警致謝。

和平警分局提醒民眾，大梨山地區正值旅遊旺季，民眾開車前來賞楓、採果請妥適規劃行程並注意交通安全，遇有緊急事故需要協助請打 「110 」通知員警前往處理。