殺死超商店員的蔣姓男子送往龜山派出所時，上樓梯數度腿軟跪地，還要兩旁員警一路邊扛邊扶才能進入警所。(蔡依珍攝)

桃園龜山千禧新城超商大夜班店員蔡姓男子，因勸客人蔣姓男子戴口罩，竟遭蔣男持刀刺死，蔡男父親接獲通知趕到派出所，對於突如其來的喪子之痛難以接受，黯然表示兒子很乖、很正常，怎麼會「上個班就丟了命？」。

這起事件發生在今天（21日）清晨近6時，就住在超商樓上的蔣男因沒戴口罩，遭蔡姓店員制止入內而生氣離去，不久蔣男乖乖戴著口罩上門買完東西，離去前把口罩往店員身上扔，豈料之後又返回店內，一進店內就把蔡姓店員叫出櫃台，直接掏出刀子往蔡男身上捅。

雙方爆發扭打，一路從店內打到店外，附近民眾發現報警，救護人員到場發現蔡姓店員左胸有3處深達3公分的刀傷，失血過多已經失去生命跡象，立刻實施CPR，但是送到林口長庚急救後依然回天乏術。

警方通知蔡姓店員的父親，蔡父趕到派出所，對於突來的訊息難以接受，他神情黯然地表示，兒子很乖、很正常，感嘆怎麼會去上個班就丟了命，難以接受白髮人送黑髮人的憾事。

犯案蔣男因手部也受傷，第一時間戒護送往醫院急救縫合，近10點由警車載返回龜山派出所，人高馬大的蔣男上樓梯時，數度腿軟跪地，還要兩旁員警一路邊扛邊扶才能進入警所，警方也發現他身上有疑似精神疾病藥袋和精神科就醫紀錄，詳細犯案動機及經過仍有待進一步調查釐清，目前全案朝殺人罪嫌偵辦。

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