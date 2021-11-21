有不少人只要一變天，關節就會非常敏感，開始痠痛起來，就像是「氣象台」一樣準確。合佗中醫診所在臉書指出，若是關節只要變天就痠、變冷就痛，肌肉保養是必不可少的關鍵，並建議有這方面困擾的人，平時可以透過泡溫熱水澡、適度運動以及出門穿戴保暖等方法，幫助緩解關節不適。

合佗中醫診所在文中解釋，關節在變天時就會痠痛，主要是和關節處於「發炎」狀態有關。當氣溫下降或是氣壓改變，可能導致血管收縮，進而讓周邊血液循環變差、交感神經變興奮，軟組織特性也可能改變，增加腎上腺素分泌，和對外界刺激的接受度，也就是增加「痛覺」的傳導，讓人變成「一變天就膝蓋痛」的氣象台。

中醫診所也提供3招小撇步，讓有這方面困擾的人，可以透過簡單又輕鬆的方法改善關節不適。

1、泡溫熱水澡，讓肌肉放鬆

熱敷、泡溫泉或藥浴有助緩解疼痛，以改善局部血液循環不良、促進新陳代謝，也有助於疏通筋絡、去風濕。

2、膝蓋無狀況時，適度運動增強肌肉

正確運動可緩解症狀，尤其在冬天運動可以讓身體熱起來，不僅改善疼痛，也有助於緩解睡眠、情緒等問題。

3、出門穿戴保暖

出門一定穿戴保暖衣物、圍巾、手套，以隔絕濕度、溫度的直接影響，不讓寒風吹進體內，幫助舒緩肌肉關節的疼痛症狀。