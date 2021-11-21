據《中國統計年鑒2021》的各地統計年鑒與統計公報，對直轄市、省會城市、計畫單列市與經濟大市等45個重點城市統計發現，大陸有12個城市住戶存款餘額超過兆元（人民幣，下同），其中北京超過4兆元、人均存款19.6萬元位居第一，上海則以人均14.8萬元位居第二。

而新一線城市杭州以11.9萬元位居人均存款第三。來自東北的瀋陽以11.4萬元位居第四，超過廣深兩大一線城市；太原則與廣州並列第5，天津位居第7，大連位居第9。此外，唐山、烏魯木齊也都比較靠前。

相比之下，南方城市的人均存款比較少，有8個城市人均存款低於7萬元，全部來自南方地區，其中南寧人均存款5.1萬元，民營經濟大市泉州人均存款僅為5.5萬元。

據第一財經報導，從12個住戶存款總量過兆元的城市來看，南方地區雖佔據明顯優勢，但北方地區在10席中也佔有3席。這與大陸GDP前十城市僅北京1個北方城市相比，凸顯北方城市的居民存款總量更為突出。

但58安居客房產研究院分院院長張波分析，人均存款的區域差異，與房市有一定關聯性。尤其是東南部的一二線熱點城市，使用貸款的乘數比較高，對於自身存款的消耗也比較大。

同時，人均存款與人口流動和人口結構也緊密相關。張波分析，北方很多城市實際購房需求在弱化，尤其年輕人口外流後，當地人口年齡比較大，這族群很多人已經有房子不需要再買房，通常存下的錢也更多。