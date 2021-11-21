高雄透天厝驚傳3人輕生 警消破門2女1男已明顯死亡 13:192021/11/21 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄三民區一棟透天厝驚傳有3人疑似輕生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄三民區一棟透天厝驚傳有3人疑似輕生，警消獲報後到場破門而入，據了解，裏頭為2女1男，全明顯死亡，當時是因為家屬找不到人因此打電話報警，沒想到竟發生憾事，詳細原因由警方調查中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 1218公投》傅崐萁重返國民黨引發議論 連勝文：同舟計畫是對的 HBL》想看高雄巨蛋休息室長怎樣 宜中延長晉12強 #輕生 #家屬 #找不到 #高雄 #透天厝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抓蛇捕蜂40載 鄭寶童助人為樂 04:102021/11/21 地方新聞 中職》獅隊喊出「FLY HIGH」誓言力拚二連霸 12:082021/11/21 體育 高雄苓雅國際街頭藝術節 融入光元素 04:102021/11/21 焦點要聞 看屋筆記：新興區星時代(個案＋價格分析) 09:002021/11/21 建案開箱-高雄 三鶯線工安意外3死2傷 承包商「施工疏失」新北開罰84萬 09:222021/11/21 社會 公投4個不同意 許智傑、邱志偉接力宣講 04:102021/11/21 地方新聞 捷運工安意外 三鶯線灌漿爆模 工人3死2傷 04:102021/11/21 焦點要聞 高苑闖進複賽 教練賽後說重話 04:102021/11/21 運動天地 旅遊泡泡破了 業者嘆 政府放完煙火就離席 04:102021/11/21 政治要聞 五堅情備戰雄蛋 陳零九感性灑淚 04:102021/11/21 娛樂新聞 黑幫錢櫃互砍 還攔車毆無辜路人 04:102021/11/21 社會新聞 社會熱門新聞 龜山小7店員遭刺死 前大夜班爆門市恐怖內幕 - 社會 刺死超商店員兇手身份曝光！知名3D紙藝師 曾出書上節目 - 社會 又是口罩惹禍？超商店員遭男持刀「店內狂刺到店外」慘死 - 社會 龜山大夜店員提醒戴口罩遭刺死 7-11總部回應了 - 社會 台南日常？ 男為吃牛肉湯竟車停路中央就走了 後車全傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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