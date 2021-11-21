如今咖啡不僅提神也成為大陸社交神器，好友相聚、商務洽談在咖啡館成為常有事情，進而帶動咖啡文化普及與市場。近日消費界發佈《2021中國咖啡行業發展白皮書》顯示，預計2021年大陸僅現磨咖啡市場的規模增速就將達20％，突破1000億元（人民幣，下同），2021年消費者規模將從3.34億人增至3.54億人，增長率6％。

同時觀察咖啡滲透率與消費者的收入有一定相關性。收入越高的咖啡消費的滲透率、喝的頻率越高，統計月薪達3萬元以上的人群，咖啡滲透率可達到80％以上，平均每年攝入在377杯左右。

從職業分佈來看，大陸現有的咖啡消費者主要是企業白領，占比44％，且多分佈在金融業、互聯網／IT業以及廣告／傳媒業。從年齡來看，主要集中在25至40歲，且女性占比高於男性。

據界面新聞引述該《白皮書》，隨著大陸咖啡市場的逐漸下沉，人群增長率預計在10％左右，其中一線城市占比37％，二線城市占比32％，三線城市占比29％。

不過，相較其他國家，2020年大陸人均咖啡消費量為每年9杯，與日本280杯、美國329杯、韓國367杯相比，大陸國內咖啡市場仍有較大的增長空間。

但值得一提的是，大陸一二線城市咖啡滲透率達67％，已養成飲用咖啡習慣的消費者攝入頻次在一二線城市分別達到每年326、261杯，接近日、美、韓人均咖啡消費量，接近成熟咖啡市場水準。