台中市第二選區立委補選白熱化，國民黨確定由前立委顏寬恒參選，再度引爆一場補選大戰，也不論選民支持誰，另一派網友就先討論顏清標5位媳婦都大有來頭，共通點都是外型貌美、年紀輕輕就嫁入顏家，似乎也讓這場選戰多了點美麗的曙光。

1. 顏寬恒&陳麗凌

顏清標18歲結婚生子，大兒子顏寬恒同樣18歲成家，和老婆陳麗凌從小六就是班對，國三訂婚，高二奉子成婚，陸續生下三個小孩，牽手20餘年中曾3結2離。值得注意的是，陳麗凌經常隨夫走街拜票，皮膚白皙、瓜子臉又有一頭長頭髮，加上氣質突出，不但成為「嬌」點，還被大讚很有明星潛力。

陳麗凌常跟顏寬恒一起跟選民寒暄。（圖／中時資料照）

2. 顏仁賢&黃子涵

顏仁賢2018年底低調登記結婚，對象是濃眉大眼美女黃子涵，女方曾在2015年鬧上國際媒體，被冠上「遊法失聯正妹」，原來她當時原訂搭乘巴黎飛往上海的法航AF116班機，但卻沒有搭機和出境紀錄，讓家人著急出動協尋，顏家人也積極連絡駐法代表處找人，所幸是身體不適被法國海關攔下送醫，人並無大礙。

3. 顏宏全&陳育婷

三子顏宏全20歲就和老婆陳育婷登記結婚，兩人育有一名女兒，直到2015年才補請婚宴。夫妻倆個性很低調，席開僅30桌，也未對外發喜帖。

據悉，陳育婷是大里人，外型清秀樸素，曾在麵包店工作，和顏宏全交往多年修成正果，目前專心在家帶小孩，顏宏全則是在父親的船務公司上班。

4. 顏嘉儀&蘇毓涵

老么顏嘉儀跟隨父親的腳步，16歲升格丈夫、爸爸，迎娶校花蘇毓涵，據悉，蘇毓涵6歲時全家移民澳洲，後來搬回台灣，才和顏嘉儀結緣相識，但兩人準備結婚時，顏清標不斷跟兒子確認：「你不會現在喜歡這個，明年又喜歡另外一個吧？」見到顏嘉儀斬釘截鐵地回答：「這輩子只愛她一個。」顏清標才覺得兒子頗有誠意，答應了這門婚事。

老么顏嘉儀把校花女友蘇毓涵娶回家。（圖／中時資料照）

5. 顏劭朋

顏寬恒的兒子顏劭朋也繼承阿公（顏清標）的腳步，年僅21歲就踏入人生另一階段，把正妹老婆娶進門，但作風低調，只請了10幾桌，嘉賓均是至親好友。

據悉，顏清標的兒媳婦是彰化人，家裡開餐廳，經濟基礎不錯，且外型出眾，有著水汪汪的電眼和甜美笑容，維持顏家媳婦一貫的高顏值傳統。