晶圓代工龍頭台積電公司方宣稱，已回應美國商務部要求提供資料。台灣大學名譽教授，清華大學約聘教授陳添枝表示，台積電和全世界作生意，每到一個市場就要遵守當地的政府規定，不只美國政府，歐洲官方也會各有規定，更何況台商最熟悉的中國大陸，有更多的法規要求，「台灣廠商在國際上作生做，務必在法遵上要特別注意，尤其高科技業。」

陳添枝提醒，由中、美雙方對峙多年的貿易與科技戰，經歷美國川普、拜登兩任總統，兩強都各自祭出對廠商的規範，不是只針對台灣廠商，只是台商的主要客戶同時是兩強，美國和中國大陸都是台商作生意的市場，台商不能在兩強對峙過程倒向任何一邊、拒絕與另一邊往來，台積電此次回應美方的作法，告訴了走向國際市場的台商「不能選邊站」，否則會把自己陷入危險之境。

晶圓代工龍頭台積電公司方宣稱，已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，提出相關資料給美方，並堅持一貫立場保護客戶機密，沒有在回應中揭露特定客戶資料。

中華民國淡江大學校友總會-淡江大學校友讀書會 20日舉辦「美中貿易戰論壇」，實體與線上同步進行。主持人台灣大學國企系教授陳厚銘表示，他自己是1980年淡江大學化工系畢業、淡江管科所碩士，此次論壇邀請的與談者，包括穩懋半導體董事長陳進財，為淡江大學會計系、會計研所碩士畢業、淡江大學榮譽博士，信邦集團董事長王紹新，淡江大學數學系畢業，以及前財政部長李述德，淡江大學銀行保險系畢業，大家都是淡江大學校友。

陳厚銘指出，「全球供應鏈重組」議題近期受到各界的關注，過去談到供應鏈重組大多從成本和效率來考量，現在碰到「美中貿易戰」和COVID-19兩隻黑天鵝，必須將產業安全納入決策模式。COVID-19造成全球供應鏈「短鏈化」，中國不再是唯一的世界工廠；美中貿易戰牽涉的層面更廣。除了須考量產業整體經濟利益外，更涉及產業科技發展藍圖，以及是否選邊站的國際政治問題，對台灣科技業廠商是很重要的學習。