捷運三鶯線昨在三峽區佳興路、佳福路口工區進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業收尾階段，發生模板爆裂意外，造成工人3死2傷，新北地檢署今下午依過失致死罪嫌約談簡姓工地現場負責人、黃姓混泥土灌模負責人、楊姓灌漿車司機等3名被告，及勞檢所人員、證人等，以盡速釐清事故原因。

檢方上午至板橋殯儀館相驗3具遺體，初步研判皆為高處墜落而引起的全身多處複雜性骨折，導致神經出血性休克死亡，因家屬對死因無疑異，2名台籍遺體已發交家屬，泰籍遺體暫冰存，等正式授權文件再發交。