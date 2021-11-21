台南市警四分局表示，安平老街周邊有許多「免費停車場」。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市警四分局表示，安平老街周邊有許多「免費停車場」。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

有網友於臉書爆料日前於台南安平遇上一起離譜違停事件，有名男駕駛為了帶女友吃牛肉湯，居然把車停在安平古堡街的路中央，讓人傻眼。台南市警四分局接獲檢舉趕赴現場，違停休旅車已駛離，警方仍根據檢舉內容，依法開單告發。警方指出，安平有許多「免費停車場」，民眾若不想荷包大失血，務必依循交通規則將車停至適當處所。

網友在臉書社群po出這起超扯違停畫面，引發熱議。當時這輛深色休旅車違停在路幅不寬的古堡街，後方汽車不知，以為休旅車是在停等路口紅燈，沒想到，休旅車駕駛其實已在路中央將車子熄火，帶女友到一旁排隊等吃牛肉湯！

警方指出，安平老街路幅狹小，若民眾違停車道，將嚴重影響車流順行，不僅將吃上罰單，更對其他用路人造成諸多不便，甚至引發交通事故，得不償失。

警方說，安平老街周邊有許多「免費停車場」，比如安億停車場（步行至老街約10分鐘）、樹屋停車場（步行至老街約8分鐘）、鹽神白沙灘停車場（步行至老街約13分鐘）或夕遊出張所停車場（步行至老街約10分鐘）等，合計可容納上千輛車。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第56條規定：「汽車駕駛人停車時，有下列情形之一者，處新臺幣600元以上、1200元以下罰鍰：一、在禁止臨時停車處所停車。二、在設有彎道、險坡、狹路標誌之路段、槽化線、交通島或道路修理地段停車。三、在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出、入口或消防栓之前停車。四、在有禁止停車標誌、標線之處所停車。五、在顯有妨礙其他人、車通行處所停車。」

此外，若有併排停車之情事者，更將處汽車駕駛人新臺幣2400元罰鍰，若不想荷包大失血，請民眾務必依循交通規則將車輛停放至適當處所。

分局長甘炎民表示，出遊雖開心愉快，但切勿存有僥倖心態，貪圖一時方便，違規停車將嚴重影響用路人路權及交通車流運行，分局將嚴加稽查取締違停。統計今年7月迄今，已舉發違規計1561件，敬請駕駛人遵守交通法規。