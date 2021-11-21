就讀某國立大學法律系的楊姓男子，去年提供室友法律訴訟，因雙方對酬勞談不攏，3次恐嚇對方「在路上被打，絕對不是我啦！」，被依恐嚇危害安全罪起訴。台北地院審理時，楊拒絕陳述，法官判楊拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

檢警調查，楊男為某國立大學法律系學生，與施姓男子為宿舍室友，楊男曾以其法律知識，與施男約定以5萬元代價，協助施男進行法律訴訟，但施男認為楊只協助修改書狀，5萬元金額過高，只願支付1800元，令楊男不滿。

去年8月21日下午4時，楊男再向施男索討酬勞5萬元時，施男仍堅持只願支付1800元，楊3度以「那你在路上被打，絕對不是我啦！」恫嚇施，施半小時後以通訊軟體LINE向母親及友人告知此事，另向舍監請求更換宿舍房間，並報警處理。警詢時楊否認恐嚇，被移送北檢偵辦。

法院庭訊時，楊男對於犯罪事實保持沉默，法官認為楊拒絕陳述，依據施男證詞及通訊軟體LINE對話紀錄截圖等事證，逕行判決。法官以楊不思理性溝通，即以言語恫嚇，事後未與告訴人達成和解，判處楊拘役20日，得易科罰金。