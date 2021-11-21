新北市長侯友宜到場為選手鳴槍，強調賽事採取最高標準防疫，選手可以放心安心。（新北市體育處提供）

新北市萬金石馬拉松今開跑，賽前1名20多歲肯亞籍女選手採檢確診送醫，與她同旅館、使用同一練習道的11名外國菁英選手也被匡列，均無法出賽，但7500名跑者不受影響照常進行賽事，新北市長侯友宜到場為選手鳴槍，強調賽事採取最高標準防疫，選手可以放心安心。

侯友宜表示，面臨疫情挑戰，今年萬金石馬拉松新北市採取最高防疫標準嚴陣以待，參與者須提供疫苗注射或PCR核酸檢測陰性或快篩陰性證明，現場增設防疫消毒通道，落實實聯制、體溫量測及消毒等措施，選手皆配戴口罩起跑，以單包裝提供賽道補給，將賽事防疫做到滴水不漏，確保所有參與者健康平安。

今年萬金石馬拉松42.195公里男子組由黑色閃電蔣介文以2小時26分29秒拿下冠軍，也是他個人首次在萬金石奪冠下冠軍，馬拉松女子組則由任教於新北板橋文德國小的老師蔡昀軒，以2小時58分57秒蟬聯冠軍；挑戰馬10公里男子組冠軍李立軍，以32分40秒完賽；女子組則由賴庭萱以36分58秒完賽。

跑者高小姐表示，受新冠肺炎疫情影響，國內許多馬拉松賽事都相繼取消，今天是抱著期待又興奮的心情來參賽，從賽前健康證明的繳交、主會場的防疫措施、賽道上單包裝補給及賽後物資領取，市府一連串防疫作為都讓跑友感到很安心，很開心自己在這樣安全無虞的環境下順利完賽，也期盼國內接下來的馬拉松賽事都能像萬金石馬拉松一樣，讓跑友們有機會突破PB。

體育處補充，此次完賽成績證明以電子方式提供，完賽選手可於賽後自行到官網下載列印，為利跑者留作紀念，成績將於賽後22日刊登於全國性版面報紙，更多「2021新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書