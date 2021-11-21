針對蘭嶼核廢去留問題，總統府發言人Kolas Yotaka日前於臉書表示，核四公投領銜人黃士修未說出「蘭嶼核廢料若遷出，要放在哪裡？」、「重啟核四所產出的核廢料，要放在哪裡？」黃士修今(21)日表示，國外已有城市競標設置核廢貯存場的案例，就算住核電廠旁邊，一輩子也接觸不到核廢料，「反觀Kolas從來沒有一天關心過蘭嶼。」

Kolas臉書表示，過去幾年，歷經不同政黨執政，多次協調台灣其他縣市接收蘭嶼核廢料，但舉凡被點名過的金門、澎湖、基隆、連江縣都公開反對，想運回現有的核一、核二、核三廠貯存，新北、屏東也反對。要放您家也要您所在縣市舉辦公投同意，即便是低階核廢料，我們也卡在「無法處理核廢料」的窘境。

黃士修指出，封裝好、有錢領的核廢料絕對有不少人搶著要，國外就有各城市競標設置核廢貯存場的案例，市民反而很歡迎，新北市民和屏東縣民真的反對嗎？尤其核一、二、三廠運轉40年，已經有核廢料在廠區內，「就算你住核電廠旁邊，不特地去參觀，那就一輩子也接觸不到核廢料，你為何要害怕？」

黃士修說，相較安全封裝的核廢，火力空污每天都在殺人，護國神山台積電蝕刻晶圓的有毒廢液怎麼處理？太陽光電板製程的黑色廢砂漿，近年都被偷倒在中南部鄉下怎麼處理？「可以做到系統化處理、不影響生活圈、不影響生態圈的核廢料，而人一生中所用的電只靠核能，產出的高階核廢料只有一個養樂多罐的大小，卻被說不能處理？」

黃士修舉例，美國、日本、法國、英國、俄羅斯，即使是發生過核災的國家，仍然持續大量使用核電，核廢料可透過乾式貯存、地質掩埋、回收再製新燃料、加速器縮短半衰期、第四代反應爐等方式處理，從輻射偵測中心網站查詢，整個蘭嶼從貯存場到島上各區域，非但核輻射值沒有較高，甚至遠低於本島平均。

「即使是安全無害的廢棄物，達悟雅美族人仍然有絕對的權利，要求核廢料放回核電廠的低放射性廢棄物倉庫，我們不要當煽動恐懼的北風，我們要當融化恐懼的太陽。」